Mercato : Le PSG valide deux transferts, c’est bouclé en janvier ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se prépare à un mercato hivernal actif après la mise à l'écart de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, qui ne sont plus utilisés par Luis Enrique. Le club parisien espère ainsi trouver preneur pour ses deux indésirables, parviendra-t-il à ses fins ? C’est notre sondage du jour.

Ce dimanche, le PSG disputait son dernier match de l’année sur la pelouse du RC Lens (1-1) à l’occasion de son entrée en lice en Coupe de France. Une rencontre à laquelle n’a toujours pas participé Randal Kolo Muani, ni Milan Skriniar. Peu utilisés depuis le début de la saison, les deux joueurs disposent d’un temps de jeu famélique ces dernières semaines, n’étant désormais plus convoqués par Luis Enrique. Le message est clair.

Un nouveau talent au PSG ! Découvrez comment Moscardo pourrait révolutionner le jeu. ✨

➡️ https://t.co/1w9mWdfxye pic.twitter.com/IKDlf5m9aI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 22, 2024

Kolo Muani et Skriniar persona non grata

Comme l’a confirmé L’Équipe cette semaine dans ses colonnes, le Paris Saint-Germain a acté le départ de ses deux joueurs en janvier, à condition de trouver preneur. Milan Skriniar totalise cinq apparitions cette saison, toutes en Ligue 1, tandis que Randal Kolo Muani a joué 14 matches pour seulement deux titularisations. La direction parisienne compte sur la bonne cote du défenseur slovaque en Italie, lui qui est passé par la Sampdoria et l’Inter, et les prestations convaincantes de l’attaquant tricolore sous Didier Deschamps cette saison (3 buts, 6 rencontres disputées et 5 titularisations) pour espérer leur trouver une porte de sortie. Malgré leur situation dans la capitale, les deux joueurs disposeraient effectivement de quelques touches.

Des clubs intéressés

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Randal Kolo Muani figurait dans les petits papiers de Manchester United avant la nomination de Ruben Amorim sur le banc. Aujourd’hui, la Juventus resterait à l’affût tandis qu’un retour en Bundesliga ne serait pas à exclure non plus. Le quotidien italien La Stampa évoquait même un intérêt de Manchester City à l’égard du Français. Concernant Skriniar, le club turinois a également été annoncé sur ses traces, au même titre que Galatasaray notamment.

Alors selon vous, le PSG parviendra-t-il à boucler ces deux opérations en janvier ? À vos votes !