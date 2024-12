PSG : La dernière punchline de Luis Enrique fait parler !

Arnaud De Kanel

Un brin provocateur avec les journalistes, Luis Enrique est parfois irrité par certaines questions. Étonnamment, l'entraineur du PSG a assuré qu'il réalisait la meilleure saison de sa carrière. De quoi provoquer la gronde de certains observateurs, agacés par les provocations incessantes du coach parisien.

Luis Enrique n’en finit plus d’attirer l’attention depuis son arrivée sur le banc du PSG. Fidèle à son style direct et assumé, l’entraîneur espagnol s’est encore illustré lors de la conférence de presse à la veille de l’affrontement contre l'OL. Face aux journalistes, il n’a pas hésité à qualifier la saison en cours comme la meilleure de sa carrière. « En ce qui concerne cette saison, en termes de statistiques, c'est sans aucun doute ma meilleure saison en tant qu'entraîneur. Vous pouvez critiquer ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, essayer de mentir ou d’inventer autant que vous voulez, c'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur en termes de nombre d'occasions créées et du peu d'occasions subies. La meilleure de ma carrière ! Et j'ai eu des saisons très réussies… », avait alors déclaré le coach du PSG. Une affirmation forte, qui n’a pas manqué de faire réagir dans le microcosme du football.

«C'est insupportable»

Bixente Lizarazu a notamment réagi à cette sortie provocatrice. Sur le plateau de Téléfoot, il a exprimé son ras le bob au sujet de la communication de Luis Enrique. « C'est insupportable, c'est de la provocation. Il en fait en permanence. Je ne comprends pas à quoi ça sert de jouer ce jeu-là. C'est agaçant, c'est énervant. Le PSG n'a pas besoin de ça. Il aime les polémiques visiblement. Moi, ça m'agace beaucoup. Lui c'est un dogmatique du jeu de possession et d'attaques placées, alors qu'on se régale avec des actions en transition. Et apparemment il s'est énervé dans le vestiaire parce que ses joueurs ont joué beaucoup trop vite selon lui. Quand tu vas trop loin dans le dogmatisme, tu ne permets pas aux joueurs de se libérer. Et il y a des joueurs qui ne sont pas complètement libérés avec Luis Enrique », a pesté le champion du monde 98. Christophe Dugarry pointe du doigt « le boulard » d'Enrique.

Dugarry et Riolo démontent Enrique

« Il a un tel boulard qu'il estime que personne ne peut le comprendre ou que personne ne peut être à sa hauteur. Il a été clair : il déteste les journalistes », a lâché l'ancien attaquant pour RMC Sport. Daniel Riolo y est également allé de sa critique. « Et il dit ça en décembre ! C’est dire s’il est fort ! Quel génie quand même. Eh les PSGix, si à chaque fois qu’il vous prend pour des cons vous faites un petit saut, fin de saison vous êtes tous en orbite autour de la terre… Le problème avec les demeurés comme vous les psgix c que vous n’avez pas compris que même dans son doc ou sur PSGTV il dit la même chose .. rien a voir avec les confs ou les journalistes. Ça c’est un prétexte. Non non c’est 100% un genie et vous 100% des neuneus…. », a alors lâché Riolo sur son compte X. Luis Enrique n'a pas fini de faire parler de lui...