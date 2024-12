F1 : Red Bull met déjà la pression à ce crack français !

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Red Bull a multiplié les annonces officielles. Après le départ de Sergio Pérez et l’arrivée de Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen au sein de l’écurie autrichienne, Isack Hadjar a débarqué au sein de la deuxième équipe, Racing Bulls. Helmut Marko a toutefois déjà mis la pression sur le jeune pilote français, tout juste sorti de Formule 2.

Red Bull a déjà annoncé ses pilotes pour la saison 2025. Max Verstappen sera épaulé par Liam Lawson, qui remplace Sergio Pérez au sein de l’écurie mère. Dans la deuxième équipe, Racing Bulls, Yuki Tsunoda sera accompagné par Isack Hadjar. Performant en F2, le Français va faire ses débuts en F1 dans quelques mois. Red Bull a néanmoins déjà mis la pression sur le jeune pilote de 20 ans.

«Il faut être plus régulier»

« Je dois dire qu’Isack a perdu plus de 80 points à cause de problèmes techniques. Rester motivé et conserver sa vitesse était déjà une grande réussite. Isack est rapide, mais il doit maîtriser ses émotions et se concentrer. Par exemple, à Monaco, il y a eu une voiture de sécurité et il s’est soudainement retrouvé devant lui. Il se plaignait et se lamentait. Pourquoi ? Au lieu de cela, le gars avait des pneus froids. Il aurait dû conduire pour l’attaquer au lieu d’être dans tous ses états à la radio. [...] Il faut être plus régulier, mais la vitesse et tout le reste sont là. Le reste vient de la routine » a ainsi lancé Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hadjar vit déjà un «rêve» chez Racing Bulls

Isack Hadjar, lui, n’a pas caché sa joie lorsqu’il a su qu’il allait rejoindre Yuki Tsunoda chez Racing Bulls. « Dans le parcours qui m'a mené du karting à la monoplace, être aujourd'hui en Formule 1 est le moment auquel j'ai rêvé et aspiré toute ma vie. J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers, de piloter une voiture beaucoup plus rapide et de courir contre les meilleurs pilotes du monde » a notamment confié le crack français. Reste maintenant à voir s’il saura se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui.