Antoine Dupont : Enfin une bonne nouvelle ?

Intouchable depuis plus d’un an, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou droit, qui le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’à l’automne prochain. Un sacré coup pour son club du Stade Toulousain, qui a désormais les hommes comptés au poste de numéro 9.

Après le doublé d'il y a un an, le Stade Toulousain est encore en course en Top 14 comme en Champions Cup pour un nouvel exploit. Mais ça sera sans Antoine Dupont, qui a dû faire une croix sur la fin de la saison après une rupture des ligaments croisés avec le XV de France, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et se passer du meilleur joueur de la planète, ce n’est pas vraiment simple...

L’hécatombe des 9 à Toulouse

Surtout quand on commence à perdre des pièces ! Le Stade Toulousain a en effet vu Ange Capuozzo, qui pouvait dépanner en 9, se blesser à la cheville quelques semaines seulement après Dupont. Et la malédiction s’est poursuivie, puisque tout récemment c’est le demi de mêlée remplaçant Naoto Saito qui s’est blessé lors du choc face au Stade Français. Ugo Mola ne peut donc plus compter que sur Paul Graou et le jeune Simone Daroque pour le derby de ce week-end, face au Castres Olympiques.

Nouvelles rassurantes pour Saito et Capuozzo

Plusieurs bonnes nouvelles sont toutefois arrivées ces dernières heures ! D’après les informations de Rugbyrama, ce serait beaucoup moins grave que prévu pour Saito, qui souffrirait d’une « petite entorse », mais devrait tout de même rater le prochain match. Et du côté d’Ange Capuozzo la situation évoluerait plutôt très bien, puisqu’il serait en avance dans son processus de récupération, alors qu’il était initialement annoncé absent pour six semaines. L’international italien aurait abandonné l’attelle et aurait même repris la course en vue d’un retour express.