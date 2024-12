Fake news dénoncée, Riolo fait une folle demande à Griezmann

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann n'a pas fait long feu sans Olivier Giroud. Au bout d'un seul rassemblement, celui de septembre, le champion du monde 2018 a décidé comme son ancien compère d'attaque de mettre un terme à sa carrière internationale en équipe de France. Réfutant une information de L'Equipe selon laquelle il aurait mal pris les reproches de Mike Maignan, Griezmann a été interpellé par Daniel Riolo.

Dans ses colonnes de samedi, L'Equipe apportait une petite précision au sujet de la soudaine retraite internationale d'Antoine Griezmann le 30 septembre dernier, soit quelques jours après avoir affirmé à Téléfoot qu'il se voyait chez les Bleus jusqu'à la Coupe du monde 2026.

«Faux», Griezmann expose un mensonge sur sa retraite internationale

Le quotidien sportif a fait part d'une difficulté toute particulière d'Antoine Griezmann à accepter les paroles dures de Mike Maignan envers les joueurs aux gros statuts qui se comportaient comme des « starlettes » selon lui. Un membre du staff de l'équipe de France aurait ainsi lâché le message suivant à Mike Maignan concernant Griezmann : « Tu lui as mis une balle dans la tête ». Toutefois, cela ne serait que sottise et diffamation si l'on en croit l'intervention d'Antoine Griezmann sur son compte X : « Faux ».

Riolo : «On est tous prêts à te croire… Mais ce serait bien de donner une explication»

Dans la section commentaires du post d'Antoine Griezmann, Daniel Riolo a pris la parole en interpellant le buteur de l'Atletico de Madrid. Aux yeux de l'éditorialiste de RMC, le champion du monde 2018, légende du football français, doit livrer sa vérité selon lui. « On est tous prêts à te croire… Mais ce serait bien de donner une explication. Quand on est une légende des Bleus, on ne part pas comme ça sans rien dire… ».