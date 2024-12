L'OM boucle un transfert qui fait rêver en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a complétement chamboulé son effectif, notamment au poste de gardien de but puisque Geronimo Rulli est arrivé pour remplacer Pau Lopez, tandis que les Marseillais ont également enrôlé une doublure à savoir Jeffrey De Lange. Méconnu du grand public, le portier néerlandais est toutefois très apprécié en Ligue 1.

Le précédent mercato estival aura été particulièrement agité du côté de l'OM qui a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs. Même les gardiens de but ont été changé puisque Pau Lopez et Ruben Blanco sont partis, remplacés par Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. Et alors que le premier est très en vue depuis le début de la saison, le second a du attendre ce dimanche contre l'ASSE pour faire ses débuts. Néanmoins, l'entraîneur des gardiens d'un club de Ligue 1 semble adorer le profil de Jeffrey De Lange.

L'OM dégaine une stratégie audacieuse ! Rulli et de Lange, de nouveaux visages dans les cages marseillaises. 🧤

➡️ https://t.co/erGclKvSh5 pic.twitter.com/vptaPzVnL6 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 22, 2024

De Lange a un fan en Ligue 1 !

« Il me plaît beaucoup, il est assez complet, il est grand (1,90 m), va vite au sol, avec des déviations sur les côtés, il est très propre. Il lui manque un peu de jeu aérien, de vitesse dans les prises d’élan et les prises de décisions sur coups de pied arrêtés et centres hauts. Mais dans le jeu sous pression, il ne se précipite pas, il aspire l’adversaire et permet des décalages, joue dans la verticalité », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Il me plaît beaucoup»

« Il utilise le pied droit comme le pied gauche, face au jeu, à la Ederson, disponible. Tu n’as pas d’orientation des épaules qui aidera l’adversaire à voir où il va jouer. Le jeu au pied est mental, aussi, il faut du flegme, il l’a. Maintenant, il s’agit de le voir sous le maillot de Marseille, qui pèse plus lourd que d’autres émotionnellement, dans la maîtrise. Il devra se créer ses repères », ajoute cette même source.