Il balance sur un joueur de l’OM !

L'OM a dominé l'AS Saint-Étienne ce dimanche en Coupe de France. Un 32e de finale marqué notamment par l'expulsion d'Ibrahim Sissoko. Cette décision arbitrale a suscité des réactions vives de la part des Verts, avec des critiques ciblant l'arbitre et le joueur marseillais Leonardo Balerdi, en témoigne la sortie de Laurent Huard.

Grâce à Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique et Pierre-Emile Højbjerg, l’OM n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Étienne (4-0) ce dimanche en Coupe de France, pas aidée par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko au bout de 20 minutes de jeu. Une décision qui fait réagir chez les Verts. « L'arbitre ne nous a pas aidés, lâchait Mathieu Cafaro après la partie. D’ailleurs, il y en a eu d’autres faits de jeu, en notre faveur, où il ne nous a pas aidés non plus. Cela se répète de la part des arbitres. » Laurent Huard aussi l’avait mauvaise, ciblant notamment Leonardo Balerdi.

L'ASSE dénonce une expulsion polémique ! 🔥 Découvrez les coulisses de ce choc explosif face à l'OM en Coupe de France.

« Comme par hasard ça tombe sur lui »

« Vous avez dit que la marche était haute. Je pense qu'avec les faits de jeu, elle est devenue encore plus haute, a confié le Directeur du Centre de formation de l’ASSE, qui assure actuellement l’intérim. Cette expulsion, je pense qu'on ne va pas s'étaler, il n'y a pas la VAR... Mais ce qui m'embête, c'est deux choses : c'est qu'on tombe dans ce piège-là, sur de la provocation adverse. D'une part de notre côté, puis de l'autre côté, qu'on commence aussi à connaître ce joueur en face (Balerdi) et que je pense que... voilà, on va s'occuper de nos joueurs, mais c'est vrai que ce joueur-là en face... comme par hasard ça tombe sur lui. Mais bon, c'est ce fait de jeu qui se retourne contre nous et après, de jouer 70 minutes à 10 contre Marseille. »

« Ça devenait un exploit de revenir à 10 contre cette équipe »

« Je l'ai dit aux joueurs, on ne va pas se mentir non plus, on savait que c'était une bonne équipe. Je pense que le fait d'en plus avoir cette supériorité numérique, on leur a donné un peu plus encore de force. Après, pour nous, ça devenait vraiment... même à la mi-temps, remonter deux buts. Le discours, c'était qu'on allait avoir 2-3 ballons dans la surface et qu'il fallait être très efficace pour faire l'exploit, parce que ça devenait un exploit de revenir à 10 contre cette équipe. Et on les a eus, ces 2 ballons. Je leur dis qu'il faudrait faire 100%. Il y a eu une frappe de Cafi (Cafaro) dans un angle fermé, qui est compliqué, mais c'est plutôt la situation de Cheikh (Fall) qui laisse des regrets parce que j'entends souvent les spécialistes du football parler du troisième but dans un match, et c'est vrai que ce 2-1 aurait pu peut-être donner un autre scénario », conclut Laurent Huard, rapporté par Le Phocéen.