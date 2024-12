Mercato - PSG : Stupeur pour Barcola, un transfert se prépare !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques semaines, Bradley Barcola semble marquer le pas. L'ailier du PSG ne parvient plus à faire des différences sur son côté gauche et à éliminer ses adversaires directs. Malgré le soutien de Luis Enrique, le club parisien envisagerait de signer un ailier gauche cet hiver pour concurrencer l'international tricolore, en manque de confiance.

La feuille statistique de Bradley Barcola est trompeuse. L’ailier compte dix buts en Ligue 1 cette saison, Mais lorsque l’on s’y penche d’un peu plus près, on observe que l’international tricolore n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 9 novembre, et un doublé face à Angers.

Un talent discret qui fait du bruit ! Achraf Hakimi, le nouveau Zidane, allie puissance et humilité au PSG. ⚽️

➡️ https://t.co/PIokh9yClQ pic.twitter.com/VbqjbVhYUs — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

Luis Enrique vole au secours de Barcola

Une disette qui n’inquiète pas particulièrement Luis Enrique. «Je suis très content avec Barcola, pour vous il a fait 10 journées exceptionnelles comme si c’était Maradona et maintenant vous ne l’aimez pas parce qu’il a moins marqué et ça sera Dembélé ou Doué maintenant ? Non ça ne marche pas comme ça. Tous les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas, ce qui compte c’est d’atteindre les objectifs de l’équipe » a confié le coach du PSG en conférence de presse.

Un ailier gauche est recherché

La direction ne partage pas le sentiment de son entraîneur puisqu’un ailier gauche serait recherché pour faire monter la pression autour de Barcola selon les informations du Parisien et de L’Equipe. Une nouvelle preuve des doutes qui entourent l’ancien lyonnais.