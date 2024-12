Le PSG en pleine galère, Luis Enrique jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, sur la pelouse du RC Lens, le PSG est allé arracher sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant aux tirs-au-but. Les Parisiens ont donc remporté ce match très accroché et d'un niveau d'engagement élevé. Et ce n'est pas pour déplaire à Luis Enrique qui a adoré voir ses joueurs souffrir.

Pour son dernier match de l'année 2024, le PSG avait un sacré défi, à savoir s'imposer sur la pelouse du Stade Bollaert à l'occasion du choc des 32e de finale de la Coupe de France. Et c'est chose faite puisque les Parisiens ont dominé le RC Lens à l'issue de la séance de tirs-au but. En effet, après avoir concédé l'ouverture du score finalement attribué à Mbala Nzola, le PSG a égalisé grâce à Gonçalo Ramos avant d'aller chercher la qualification porté par un excellent Matvey Safonov. Le club de la capitale finit donc l'année en beauté au terme d'un match très compliqué, durant lequel les hommes de Luis Enrique ont souffert. Mais ce n'est pas pour déplaire au technicien espagnol.

Un choc mémorable entre Monaco et PSG, mais la blessure de Donnarumma a volé la vedette ! 😱

➡️ https://t.co/8x5JW48VRe pic.twitter.com/RwOsRRVibp — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 23, 2024

Luis Enrique satisfait de voir son équipe en difficulté

« Très heureux ! Quand l'équipe montre ce caractère pour remonter au score et aller jusqu'à la séance de tirs aux buts, c'est très bien. Mieux en première période ? Oui, peut-être, mais elle n'était pas brillante quand même. On arrivait à jouer plus et c'est vrai qu'on a plus perdu le ballon ensuite, qu'on a eu des moments de danger mais c'était un match difficile. Je pense que cela va contribuer à renforcer la mentalité de l'équipe », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Cela va contribuer à renforcer la mentalité de l'équipe»

« C'est une situation à laquelle on pouvait s'attendre. Quand on joue 90 minutes, à l'extérieur, chez un adversaire de ce niveau, il faut se préparer à ça. On avait préparé ça. Matveï Safonov est un spécialiste de l'exercice, il l'a encore démontré. On est très content de ce résultat d'autant que nous avons gagné dans la douleur. On a beaucoup d'espoirs pour 2025 », ajoute Luis Enrique.