PSG : Un renfort historique pour Luis Enrique !

Ce dimanche soir, le PSG a obtenu sa qualification en 16èmes de finale de la Coupe de France en battant le RC Lens aux tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b). Menés au score, les hommes de Luis Enrique sont revenus au score grâce à Gonçalo Ramos qui depuis son retour à la compétition, enchaîne les buts. D’ailleurs, le Portugais a égalé un record datant de 1970.

Le PSG a réussi son coup. Après des victoires cruciales en championnat acquises face à l’OL et à l’AS Monaco (3-1, 2-4), le club de la capitale avait l’occasion de terminer en beauté son année 2024 avec une prestation réussie sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir, et ce à l’occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France.

Le PSG sauvé par Gonçalo Ramos

Une fois de plus dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont néanmoins concédé l’ouverture du score. Abdukomir Khusanov a inscrit le premier but de la rencontre sur corner, avant que l’inévitable Gonçalo Ramos ne vienne réduire le score. Finalement, le PSG s’est imposé aux tirs au buts et a validé son ticket pour le tour suivant.

Le Portugais égale un record de 1970

Une nouvelle fois laissé sur le banc par Luis Enrique, Gonçalo Ramos s’est mué en sauveur du PSG. Après des buts en sortie de banc face à l’OL et Monaco, le Portugais a donc inscrit un troisième but consécutif en étant remplaçant. Comme le rapporte Opta, cela n’était plus arrivé depuis les mois d’octobre et novembre 1970 avec Jacky Rémond.