«Un joueur gravement blessé» au PSG, c’est l’incompréhension

Mercredi soir, le PSG a réalisé une énorme prestation en s’imposant (2-4) sur la pelouse de l’AS Monaco. Seul point noir de la soirée, la sortie sur blessure de Gianluigi Donnarumma. Violemment percuté au visage par Wilfried Singo, le gardien italien avait le visage lacéré après la rencontre. De son côté, Bixente Lizarazu ne comprend pas comment le latéral monégasque a été exclu.

Un choc aussi spectaculaire que dangereux. Ce mercredi, Gianlugi Donnarumma n’est pas passé loin de perdre un œil. Alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco (victoire finale 2-4 des Parisiens), le portier italien a rapidement été contrait de céder sa place au remplaçant Matvey Safonov. Et pour cause, le numéro 99 a gravement été blessé au visage.

François Letexier fait toujours polémique

Aux alentours de la 20ème minute de jeu, le latéral Ivoirien qui débordait sur son côté, a percuté le visage du portier du PSG qui s’est sacrifié sur cette action. Alors que Wilfried Singo n’a même pas été averti malgré la présence de l’arbitrage vidéo, l’arbitre François Letexier a rapidement été pointé du doigt. En effet, depuis plusieurs jours, de nombreux acteurs du jeu ont vivement critiqué la décision de l’officiel, qui dès le coup de sifflet final, a refusé de donner plus d’explications. Ce dimanche, c’est Bixente Lizarazu qui s’est également exprimé sur cette vilaine blessure.

« Monsieur Letexier s’est planté »

« Blessure vraiment impressionnante. Il y a un manque de cohérence, parce qu'on se rappelle de l'expulsion d'Amine Harit lors du match entre l'OM et le PSG. Il blesse Marquinhos avec une trace sur la poitrine, c'est ça qui faisait référence. Et là, c'est plus qu'une trace puisqu'il y a une cicatrice avec 17 points de suture. L'erreur est humaine, Monsieur Letexier s'est planté, mais c'est très étonnant d'avoir un arbitrage qui soit si différent sur une action où il y a deux joueurs blessés et surtout, un joueur gravement blessé », a ainsi confié le champion du monde 1998 au micro de Téléfoot.