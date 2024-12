PSG : Le coup de folie de Luis Enrique avant le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du choc des 32e de finale de la Coupe de France contre le RC Lens, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour ce match contre les Sang-et-Or. Et alors que l'entraîneur du PSG avait déjà écarté deux joueurs depuis quelques matches, deux autres font les frais des choix du coach espagnol. Un message avant le mercato ?

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. C'est le choc du week-end et en conférence de presse, Luis Enrique avait annoncé son ambition dans cette compétition, à savoir la gagner.

🏆 La Coupe de France est de retour ! 🔙



Voici le groupe parisien pour le match face à Lens ce soir ! 👊#RCLPSG | #CDF pic.twitter.com/uZycyDHaEM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2024

Luis Enrique écarte quatre joueurs pour le Lens

Pour l'occasion, Luis Enrique a dévoilé le groupe de joueurs convoqués pour le déplacement à Lens. Sans surprise, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ne sont toujours pas là. Presnel Kimpembe non plus. En revanche, Marco Asensio, pourtant apte, est lui aussi écarté, ce qui n'était pas le cas jusque-là bien qu'il ait vu son temps de jeu chuter depuis le retour de Gonçalo Ramos.

Un message avant le mercato ?

Difficile de ne pas y voir un signal envoyé en vue du mercato. Clairement Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont poussés au départ. Cela pourrait également être le cas de Marco Asensio. Autrement dit, les départs pourraient s'enchaîner cet hiver.