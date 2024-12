Avant son transfert au PSG, il se fait larguer par une star de télé-réalité !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Marcus Rashford revient avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que la star de Manchester United traverse une période délicate sur le plan sportif, mais également en dehors des terrains. Et pour cause, l'ailier anglais viendrait de se faire larguer par Grace Jackson, une star de la téléréalité en Angleterre.

En grande difficulté à Manchester United, Marcus Rashford a déjà annoncé qu'il espérait quitter le club du nord de l'Angleterre, peut-être même dès cet hiver. Dans cette optique, le PSG serait dans le coup. Mais au-delà des ses prestations sportives, l'ailier anglais connaît également des problèmes conjugaux comme le soulignent les tabloïds anglais.

Donnarumma au PSG en péril ? 📉 Les pourparlers pour une prolongation sont bloqués, l'avenir du gardien s'assombrit.

➡️ https://t.co/Uc5eDUHbzt pic.twitter.com/nRP3k5OMpq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 22, 2024

Rashford largué par Grace Jackson

En effet, selon les informations du SUN, Marcus Rashford avait entamé une relation avec Grace Jackson, une participante de Love Island en Angleterre. Mais le média assure que c'est déjà fini, la star de la téléréalité ayant décidé de plaquer le joueur de Manchester United. « Grace a réalisé que Marcus n'était pas sérieux à son égard et l'a unfollow sur Instagram. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'avenir et a donc décidé de couper les ponts », assure ainsi une source contactée par The SUN, avant d'en dire plus sur les raisons de l'échec de cette relation.

«Elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'avenir»

« Quand l'opportunité s'est présentée de participer à Love Island All Stars cet hiver, Grace a sauté sur l'occasion, elle est encore jeune dans sa carrière et est désireuse de maximiser l'exposition pour l'aider dans son travail de mannequin et ses contrats de campagne sur le net. Si elle trouve l'amour dans l'émission, ce sera un bonus, d'autant plus qu'elle n'a pas trouvé de partenaire convenable pendant l'été. En ce qui la concerne, c'est la perte de Marcus, elle fait de son mieux et a hâte de profiter du soleil hivernal dans la grisaille de janvier », ajoute cette même source.