F1 : Mercedes fait une ultime promesse à Hamilton !

Lewis Hamilton chez Mercedes, c’est terminé. La saison 2024 de F1 a mis un terme à la collaboration entre le septuple champion du monde et l’écurie allemande. Le pilote de bientôt 40 ans évoluera désormais aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff n’entend toutefois pas oublier le Britannique, avec qui il partage un lien très fort. Le patron de Mercedes lui a d’ailleurs fait une dernière promesse avant son départ.

«Ce sera une compétition féroce»

« Nous avons dit que nous allions travailler dur pour maintenir notre relation. Ce sera une compétition féroce sur la piste, mais si des individus veulent qu’une relation se poursuive au-delà de la compétition, c’est possible de le faire. Et nous le ferons » a ainsi confié Toto Wolff dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Même si Lewis Hamilton évoluera chez une écurie rivale, le boss de Mercedes veut conserver son lien fort avec lui.

«N’oublie pas que nous serons toujours tes proches»

Il y a quelques semaines, après le Grand Prix d’Abu Dhabi qui a clôturé la saison, Toto Wolff lui avait d’ailleurs délivré un message émouvant. « Nous avons vécu un moment cette année dont nous savions tous qu’il allait arriver - nous avons atteint le dernier tour. Le partenariat le plus long et le plus réussi de l’histoire de la Formule 1 - qui aurait pu le croire lorsque nous avons commencé ce voyage ? Ce fut une aventure folle pour un garçon de Stevenage qui avait un rêve et qui a partagé son parcours avec nous chez Mercedes. [...] Alors, Lewis, quel que soit l’avenir, n’oublie pas que nous serons toujours tes proches, car chaque rêve a besoin d’une équipe, tu le sais. Prends soin de toi mon ami, à bientôt sur la piste » lâchait notamment le patron de Mercedes. Peu importe où il sera, Lewis Hamilton pourra compter sur son ancienne équipe.