Beye n'a pas le niveau, un club de Ligue 1 hallucine en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré restera entraîneur du FC Nantes. Pourtant, il y a encore quelques jours, la direction s'activait pour lui trouver un remplaçant, nouant des discussions avec Habib Beye. Le profil du Franco-Sénégalais s'est vite imposé après le retrait de Sergio Conceiçao. Mais en coulisses, l'ancien du Red Star aurait affiché ses limites.

Déjà mal en point en championnat, le FC Nantes a vécu un épisode qui n’a débouché sur aucune décision concrète. Alors que le choix de se séparer d’Antoine Kombouaré avait été acté, les dirigeants ont retourné leur veste, faute de mieux. Sergio Conceiçao ? Il a refusé le poste. Habib Beye ? Il n’a pu apporter de garanties suffisantes aux décideurs nantais.

Pourquoi Sergio Conceiçao a-t-il dit non au FC Nantes ? Un été marqué par des choix surprenants à l'OM ⚽️

➡️ https://t.co/ur7kKMEqGc pic.twitter.com/MTmlKXjnnU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Beye avait convaincu Kita

Ce dimanche, Le Parisien apporte plus de détails sur ce dossier Beye. Après le non de Conceiçao, cette piste avait pris de l’épaisseur en interne. Franck Kita avait rencontré l’ancien coach du Red Star et son discours avait fini par le placer comme le grand favori à la succession de Kombouaré.

Beye lâche une étonnante confession

Mais au moment d’évoquer la composition de son staff, Beye a bégayé, incapable de dévoiler avec certitude l’identité des hommes qui l’accompagneraient dans cette aventure. Au fil des discussions, le technicien a laissé comprendre qu’il n’était pas encore prêt à passer de la case National à la Ligue 1. Un terrible aveu qui pourrait lui faire prendre conscience de ses limites.