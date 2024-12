Kombouaré : Coup de tonnerre, le FC Nantes retourne sa veste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout ça pour ça. Dans l'incapacité de recruter un entraîneur ayant le standing nécessaire pours s'installer sur le banc du FC Nantes, les Kita ont renouvelé leur confiance en Antoine Kombouaré. Pourtant, les deux hommes avaient bien pris la décision de se séparer du technicien kanak comme l'attestent les recherches entrepris en coulisses.

L’entraîneur du FC Nantes en 2025 devrait être… Antoine Kombouaré. L’épilogue d’un feuilleton qui aura duré plusieurs joueurs et qui aura plongé le club dans une situation saugrenue où l’entraîneur kanak distillait ses conseils tout en sachant que ses dirigeants allaient le remplacer après la rencontre de Coupe de France face à Drancy.

Deux entraîneurs ont été contactés

Tout au long de la journée de jeudi, Franck Kita s’est entretenu avec des entraîneurs. Après avoir essuyé le refus de Sergio Conceiçao, le directeur général s’était rapproché d’Habib Beye, qui, dans la dernière ligne droite, n’est pas parvenu à apporter des garanties sur la composition de son staff.

Kombouaré finalement contacté

Finalement, le FC Nantes a décidé d’abandonner son plan C et de laisser les clés du camion à Antoine Kombouaré. Selon les informations du Parisien, la direction lui a renouvelé sa confiance, alors que son départ était plus que jamais d’actualité. Une volte-face qui illustre une certaine confusion, à l’heure où les Canaris ont remporté leur match Coupe de France face à Drancy.