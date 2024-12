Mercato - ASSE : Un entraîneur annonce déjà son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Laurent Huard le savait, et la nomination d'Eirik Horneland sur le banc de l'ASSE n'a fait que confirmer la volonté de ses dirigeants. Responsable du centre de formation, le technicien va reprendre son rôle après un court intérim avec l'équipe première. Il défiera le PSG en 32ème de finale de la Coupe de France pour son unique match.

Eirik Horneland n’a pas trop été dépaysé. C’est dans un froid glacial, semblable à celui qu’il peut trouver dans sa Norvège natale, que le technicien de 49 ans a posé ses valises. Ancien coach du SK Brann, il s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en juin 2027 avant de prononcer ses premiers mots sous le survêtement stéphanois.

Horneland débarque sur le banc

Tout juste arrivé, il est allé faire la connaissance de son groupe, qui affrontera l’OM ce dimanche. Horneland devrait parfaire son adaptation en assistant à ce 32ème de finale de Coupe de France. L’équipe sera dirigée par Laurent Huard, dont l’aventure prendra fin quoi qu’il arrive après ce match.

« C'est l’histoire d’un match »

« Les choses sont claires pour moi, c’est l’histoire d’un match. Il y a un entraîneur qui vient d’arriver, il fallait assurer l’intérim avec les joueurs et garder une certaine stabilité cette semaine à l’entraînement. Il y a eu du bon travail, nous n’avons pas perdu de temps avec un focus rapide sur la rencontre de Coupe de France face à Marseille. On a travaillé pour préparer au mieux ce match et passer ce tour de Coupe » a déclaré Huard en conférence de presse et dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.