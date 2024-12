Mercato : Il signe à l’ASSE et réalise son rêve !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2023, Dylan Batubinsika rejoignait l'ASSE, alors en Ligue 2. Un choix payant puisque le défenseur central n'a eu besoin que d'une saison pour rejoindre l'élite. Aujourd'hui pleinement intégré dans le dispositif stéphanois, le joueur de 28 ans, passé par la Belgique, le Portugal et Israël, est revenu sur son arrivée dans le Forez.

L’ASSE traverse une période de turbulences. Mais de son côté, Dylan Batubinsika affiche une étonnante stabilité. Le défenseur de 28 ans enchaîne les titularisations sous le maillot stéphanois. Un accomplissement pour le joueur formé au PSG, parti très tôt en Belgique sans avoir découvert la Ligue 1. Lors d’un podcast, Batubinsika a justifié son arrivée à l’ASSE.

Batubinsika a saisi sa chance

« Déjà, il y avait cette volonté de me rapprocher de ma famille qui vit en région parisienne, et puis aussi de revenir dans un des cinq plus grands championnats. En premier lieu, je n'ai pas eu l'occasion d'intégrer l'une des équipes des cinq plus grands championnats en première division. J'ai eu l'opportunité de rejoindre l'ASSE, même s'ils étaient en Ligue 2. C'est un club difficile à refuser et, dans ma situation, jouer en Israël, qui n'est pas un championnat majeur du football, je l'ai vu comme une opportunité. J'y ai vu le verre à moitié plein on va dire, en me disant que venir en Ligue 2 à Saint-Étienne, il y avait de belles chances de monter en Ligue 1 » a-t-il déclaré. Pari gagné pour le joueur, aujourd’hui comme un poisson dans l’eau à Saint-Etienne.

« Je m'y sens bien »

« Franchement, je m'y sens bien, tant au sein du club que dans la ville. J'ai mes automatismes, ça fait presque un an et demi que je suis là, et je m'y sens très bien, ma famille aussi. Saint-Étienne restera une étape importante, mon fils est né ici, c'est un Stéphanois, donc j'ai une attache avec cette ville et le club. Je pense que c'est le plus grand club dans lequel j'ai joué au niveau professionnel, donc cela restera gravé dans mon cœur, c'est sûr » a-t-il confié lors du podcast Dessous les Verts.