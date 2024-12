Mercato - ASSE : Il se fait recaler après son départ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet dernier, Zoumana Camara annonçait son départ du PSG, lui qui s'occupait alors des U19 du club de la capitale. A 45 ans, il souhaitait relever un défi à un niveau supérieur. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, mais Camara regarderait du côté de l'ASSE, son ancien club. Encore faut-il que l'intérêt soit réciproque...

Ce mardi, l'ASSE a officialisé le départ d'Olivier Dall'Oglio. Un an après sa nomination chez les Verts, l'entraîneur a été remercié. Si Laurent Huard va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre, la quête du nouveau technicien stéphanois est lancée dans le Forez. Qui viendra s'asseoir alors sur le banc de l'ASSE pour remplacer Dall'Oglio ? Ça ne devrait pas être Zoumana Camara.

Camara pas dans les plans de l'ASSE

Ancien joueur de l'ASSE, Zoumana Camara se verrait bien être le prochain entraîneur des Verts selon les informations de L'Equipe. Libre depuis son départ du PSG, il remplirait différents critères recherchés à Saint-Etienne. Le fait est que Camara ne devrait pas remplacer Olivier Dall'Oglio à l'ASSE. Le quotidien sportif fait savoir qu'il n'a jamais été contacté.

« Je suis ouvert à tous les projets pour entraîner une équipe pro »

Parti du PSG et pas dans les plans de l'ASSE, Zoumana Camara est donc toujours à la recherche d'un nouveau challenge. En septembre dernier, à propos de son avenir, l'entraîneur de 45 ans confiait : « Je suis ouvert à tous les projets pour entraîner une équipe pro. Je ne peux pas me permettre et je n’ai pas la prétention de dire « non je ne voudrais qu’un club de Ligue 1 et la Ligue 2 je ne veux pas en entendre parler ». L’important c’est d’arriver dans un endroit où l’on veut de moi pour mettre en place mes idées, mon travail. Un club en cours de saison ? S’il y a une proposition, j’écouterai bien évidemment ».