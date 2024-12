Mercato - PSG : La presse italienne relance le feuilleton Cherki !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG depuis plusieurs mois, Rayan Cherki pourrait être prochainement vendu par l'OL qui a impérativement besoin de liquidités. Mais il semblerait que l'Atalanta Bergame soit également en embuscade dans ce dossier et ne vienne contrarier les plans du PSG avec Cherki.

Ce n'est plus un secret, l'OL a été relégué à titre conservatoire en fin de saison et devra donc boucler de nombreuses ventes s'il souhaite pouvoir assurer son avenir en Ligue 1. Les éléments les plus "bankable" de l'effectif sont donc susceptibles de partir, et notamment le jeune phénomène Rayan Cherki (21 ans) qui dispose d'une cote XXL sur le mercato.

Le PSG concurrencé sur Cherki ?

Le PSG semble sur le coup depuis maintenant un bon moment et serait toujours attentif à la situation de Cherki, dont le contrat court jusqu'en 2026 avec l'OL. Mais le journaliste italien Alfredo Pedullà relance ce dossier en annonçant un vif intérêt de l'Atalanta Bergame, qui envisagerait de recruter Rayan Cherki dès le mercato de janvier.

Un transfert aux alentours de 30M€ ?

Le journaliste italien précise que la concurrence s'annonce particulièrement rude pour l'Atalanta avec le jeune crack de l'OL, puisque le PSG et des clubs de Premier League sont aussi sur le coup. L'opération pourrait avoisiner les 30M€, hors bonus, et la bataille s'annonce donc acharnée pour le transfert de Cherki.