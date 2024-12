Kolo Muani - PSG : Un ancien de l'OM va tout gâcher ?

Axel Cornic

Non convoqué par Luis Enrique lors de la dernière journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani semble s’approcher doucement mais surement d’un départ du Paris Saint-Germain. Et l’attaquant aurait la cote à l’étranger et notamment en Serie A, où la Juventus cherche une doublure à Dusan Vlahovic pour la deuxième partie de saison.

Recruté à prix d’or et fortement voulu par Nasser Al-Khelaïfi, Randal Kolo Muani n’a clairement pas sa place au PSG. Très peu utilisé depuis le début de la saison, l’international français a vu sa situation se compliquer encore plus récemment, avec Luis Enrique qui ne l’a pas convoqué pour le choc de la dernière journée de Ligue 1, face à l’OL (3-1). Interrogé ce mardi sur ce choix, le coach parisien a refusé de s’expliquer, mais a tout de même laissé la porte ouverte à un retour de l’attaquant.

Fini pour Kolo Muani

Un départ semble ainsi se préciser et selon L’Equipe plusieurs clubs seraient sur ses traces, avec notamment le RB Leipzig ou encore Manchester United. Mais Kolo Muani plairait également en Ligue 1 ! L’AS Monaco, qui ne pourra plus compter sur Folarin Balogun pour au moins quatre mois, aurait l’intention de faire une tentative pour le joueur du PSG qui serait vraisemblablement très apprécié par Adi Hütter.

La Juventus attend Milik

D’après les informations de Tuttosport, la Juventus lorgnerait également Randal Kolo Muani, mais n’aurait pour le moment pas bougé ses pions. Les Bianconeri souhaiteraient en effet d’accord évaluer la situation d’Arkadiusz Milik, ancien de l’OM blessé depuis le début de la saison, avant de faire quoi que ce soit pour une doublure de Dusan Vlahovic. Récemment interrogé sur son mercato, le directeur sportif juventino avait déjà avancé cet argument, en déclarant : « Un attaquant en janvier ? Nous attendons Milik ».