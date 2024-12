Le PSG va se débarrasser d'un joueur sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ouverture du mercato d'hiver approche à grands pas, le PSG cherchera à se débarrasser de certains indésirables. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont ainsi concernés. Cependant, leurs salaires imposants posent clairement problème, notamment dans le cas du défenseur slovaque. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale pourrait décider de libérer Milan Skriniar.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes pour un mois. L'occasion pour le PSG de peaufiner son effectif, mais surtout de se séparer de certains indésirables, et leur identité et facilement identifiable. Le premier d'entre eux sera Randal Kolo Muani, qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Mais c'est également le cas d'un autre joueur.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup en janvier ? 👀 Une star offensive en tête de liste pour soutenir l'équipe !

➡️ https://t.co/oCdHqrFVKg pic.twitter.com/JRYKbBiU7b — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Skriniar n'entre plus dans les plans de Luis Enrique

En effet, c'est également le cas de Milan Skriniar. Arrivé libre durant l'été 2023, le défenseur slovaque n'a jamais réussi à complétement s'imposer au PSG. Il faut dire que son profil ne correspond pas du tout à ce qu'attend Luis Enrique d'un défenseur central. Son départ est ainsi attendu cet hiver, et comme le10sport.com vous le révélait récemment, Naples est venu aux renseignements pour Milan Skriniar.

Le PSG prêt à le laisser libre ?

Cependant, son imposant salaire pose clairement problème pour les clubs intéressés. Selon les informations du média turc Ajansspor, le PSG pourrait donc prendre la décision radicale de libérer Milan Skriniar afin d'économiser son salaire estimé à 7M€. Un prêt pourrait également convaincre le PSG comme l'ajoute le média qui précise que Galatasaray est dans le coup.