Mercato : Le beau message de l’ASSE pour son entraîneur viré !

Au cours des dernières heures, l'ASSE s'est occupée de régler les derniers détails du licenciement d'Olivier Dall'Oglio. Tout est désormais bouclé et les Verts ont ainsi officialisé ce mardi le licenciement du technicien de 60 ans. Le divorce a été prononcé, mais l'ASSE a tenu à rendre un bel hommage à Dall'Oglio.

La défaite de l'ASSE contre Toulouse (2-1) aura donc été fatale à Olivier Dall'Oglio. Entraîneur des Verts depuis décembre 2023, il a été remercié un an plus tard. Tout a été bouclé entre les deux camps et l'ASSE a ainsi annoncé ce mardi : « L'AS Saint-Étienne et Olivier Dall'Oglio ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration hier, lundi 16 décembre ».

Les remerciements de l'ASSE

Malgré cette séparation, l'ASSE a tenu à remercier Olivier Dall'Oglio. « L'entraîneur, ainsi que son adjoint Gregory Pérès, quittent l'ASSE avec l’empreinte de la montée, à laquelle ils resteront à jamais associés. L'ASSE tient à remercier Olivier et Grégory pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de leur parcours à l'ASSE », a-t-on pu lire dans le communiqué des Verts.

« Nous garderons en mémoire ce succès qui a marqué le club »

De même, Ivan Gazidis, président de l'ASSE, a confié suite à ce départ d'Olivier Dall'Oglio : « Nous tenons à remercier Olivier Dall'Oglio pour tout ce qu'il a apporté à l'AS Saint-Étienne, et en particulier pour le rôle central qu'il a joué dans la remontée du club en Ligue 1. Avec l'ensemble du Peuple Vert, supporters, salariés et joueurs, nous garderons en mémoire ce succès qui a marqué le club, ainsi que les qualités humaines d'Olivier. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Grégory Pérès, le meilleur pour la suite de leur carrière ».

OIivier Dall'Oglio est lui aussi sorti du silence suite à ce licenciement. L'ex-entraîneur de l'ASSE a alors fait savoir : « Je tenais à exprimer ma sincère gratitude pour l'accueil chaleureux reçu depuis mon arrivée avec mon adjoint Grégory Pérès, de la part des dirigeants, de l'ensemble des salariés et des supporters stéphanois. Je suis très heureux et chanceux d’avoir vécu une intense année dans ce club mythique, avec une incroyable montée, riche en émotions, en partage, en joie. Je n’oublierai jamais cette intense énergie dégagée par le Peuple Vert dans ce bouillant Chaudron, mais aussi partout dans le pays. À l’ensemble des personnes qui m’ont témoigné leur attention, leur affection, leur soutien, faute de pouvoir leur répondre individuellement, je leur dis du fond du cœur "Infiniment Merci", FIER D'ÊTRE VERT ! ».