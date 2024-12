F1 : Clash entre Red Bull et Mercedes, Verstappen balance

Pierrick Levallet

La fin de saison de F1 a été particulièrement tendue, surtout entre Mercedes et Red Bull. Toto Wolff et Christian Horner n’ont pas hésité à se clasher lors des dernières courses. Max Verstappen s’est d’ailleurs livré sur la relation entre les deux écuries, lâchant un petit tacle au patron de l’équipe allemande au passage.

La fin de la saison 2024 de F1 a été plutôt tendue, surtout entre Red Bull et Mercedes. La tension est montée entre Max Verstappen et George Russell, mais aussi entre Christian Horner et Toto Wolff. Les deux dirigeants d’écurie se sont régulièrement clashé à travers les médias au cours des dernières semaines. « Pourquoi se sent-il autorisé à faire des commentaires sur mon pilote, alors que si vous prenez 90 secondes pour y réfléchir [c’est] un petit roquet qui jappe, il y a toujours quelque chose à dire » avait notamment lancé Toto Wolff, mécontent des commentaires de Christian Horner sur George Russell à l’issue du Grand Prix du Qatar.

C'est la guerre entre Red Bull et Mercedes

« J’aime les terriers, je pense que ce sont des chiens formidables ! J’en ai eu quatre ! Deux airedales, qui sont le roi des terriers. J’ai eu deux West Highland terriers appelés Bernie et Flavio. Ce qui est bien avec les terriers, c’est qu’ils sont extrêmement loyaux. Bernie était un petit chien agressif, il s’attaquait à n’importe qui. Flavio était un peu plus calme, il mangeait peut-être trop. Écoutez, est-ce que le fait d’être appelé un terrier est une mauvaise chose ? Ils n’ont pas peur de s’attaquer aux plus gros chiens. Je préfère être un terrier plutôt qu’un loup, peut-être » lui avait ainsi répondu le patron de Red Bull. La saison désormais terminée, Max Verstappen n’a pas manqué de se livrer sur le clash entre les deux écuries.

«Il y a toujours un sujet sur lequel vous vous chamaillez»

« Est-ce que Toto Wolff a essayé de voler la vedette à Christian Horner ? C’est toujours le cas. Les patrons d’équipe, c’est toujours le cas. Il ne s’agit pas seulement des pilotes, mais aussi des règles. Chaque année, il y a toujours un sujet sur lequel vous vous chamaillez » a confié le quadruple champion du monde, adressant un petit tacle à Toto Wolff au passage. Reste maintenant à voir si les tensions se seront apaisées avant le début de la saison prochaine.