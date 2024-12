F1 : Le clan Schumacher annonce le pire pour Hamilton chez Ferrari

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

12 ans après, Lewis Hamilton a mis fin à son aventure chez Mercedes et évoluera sous les couleurs de Ferrari la saison prochaine. Ce qui représente un risque, aussi bien pour le septuple champion du monde que pour la Scuderia, selon Ralf Schumacher. Ce dernier ne s’est pas montré très optimiste au moment d’évoquer son arrivée chez l’écurie italienne.

À en croire Ralf Schumacher, la tâche s’annonce très compliquée pour Lewis Hamilton chez Ferrari. L’ancien pilote de Formule 1 et frère de Michael Schumacher a évoqué l’arrivée du septuple champion du monde au sein de la Scuderia, et le moins que l’on puisse dire est qu’il ne semble pas croire que leur collaboration fonctionnera.

Ralf Schumacher craint un fiasco pour Hamilton

« Le projet 677 ne correspondra évidemment pas à son style de pilotage et le laissera à la traîne derrière Leclerc. Deux noms légendaires vont se réunir, c’est certain. Vous avez déjà vu comment les actions de Ferrari ont grimpé en flèche lorsque le transfert de Lewis vers Ferrari a été annoncé, mais cet accord comporte également un énorme risque si cela ne fonctionne pas. À mes yeux, le risque est très important si Lewis n’a pas un style de pilotage similaire à celui de son nouveau coéquipier Charles Leclerc. Nous avons vu ce que cela signifie chez Mercedes. George Russell était plus rapide que Hamilton. Une chose est claire : Ferrari ne pourra pas construire deux voitures différentes. Aucune équipe ne peut faire cela », a déclaré Ralf Schumacher, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Lewis a réussi avec des voitures construites selon des règles différentes »

Il estime que contrairement aux jeunes pilotes, Lewis Hamilton aura plus du mal à adapter son pilotage, ce qui s’est déjà vu chez Mercedes : « Un jeune pilote a plus de capacités et sait mieux comment s’adapter à une voiture. Il comprend mieux les limites d’une voiture. Il faut comprendre cela ainsi : une voiture vous donne des retours sur ses limites. Un jeune pilote peut mieux travailler avec un ingénieur. Un pilote aussi expérimenté et couronné de succès que Lewis a réussi avec des voitures construites selon des règles différentes et qui correspondaient par hasard à son style de pilotage. Aujourd’hui, les voitures sont plus lourdes et plus lentes à conduire. Il y a moins d’adhérence mécanique. »

« Je crains que Lewis ne perde encore quelques dixièmes en qualification »

« Cela signifie que vous devez changer votre style de conduite, notamment dans les zones de freinage – et c’est là que Lewis perdait du temps face à Russell. Surtout en qualification, on voyait souvent que Lewis ne savait pas exactement comment freiner. C’est pourquoi il avait souvent du mal à atteindre le point de corde. Il était habitué à freiner extrêmement tard, ce qui n’était plus possible avec la Mercedes. Mais il n’est pas le seul à avoir besoin d’un essieu avant stable. Max Verstappen en a également besoin, mais il est aussi capable de gérer un arrière instable », a poursuivi Ralf Schumacher. « Je crains que Lewis ne perde encore quelques dixièmes en qualification. Je pense aussi que Leclerc est meilleur pour ce qui est de régler une voiture. Il est également particulièrement bon en gestion des pneus. »