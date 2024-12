F1 : «Cela n’a aucun sens», Alpine recale un pilote Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Alpine a décidé de se séparer d'Esteban Ocon, c'est Jack Doohan qui fera équipe avec Pierre Gasly la saison prochaine. Cependant, avant de choisir de nommer le rookie, l'écurie française avait envisagé de recruter Carlos Sainz, poussé au départ par Ferrari pour attirer Lewis Hamilton. Mais Flavio Briatore révèle la raison qui l'a poussé à finalement recaler le pilote espagnol.

La saison prochaine, Alpine a décidé d'aligner un duo composé de Pierre Gasly et du rookie Jack Doohan. Ce dernier remplacera Esteban Ocon qui n'a pas été conservé et qui tentera de relancer sa carrière chez Haas. Et pourtant, l'écurie française avait envisagé d'attirer Carlos Sainz, poussé au départ par Lewis Hamilton qui sera au volant d'une Ferrari en 2025. Cependant, Flavio Briatore explique qu'il ne souhaitait pas s'engager sur le cours terme avec un pilote de cette envergure.

Alpine a recalé Sainz

« J’ai parlé à Sainz. Il était considéré comme intéressant pour nous, mais seulement pour quatre ans. Cela n’a aucun sens de prendre un pilote comme Carlos pour un ou deux ans. Soit il croit en notre programme, soit il n’y croit pas. Je n’ai pas besoin d’un pilote qui me coûte beaucoup d’argent et qui cherche à aller dans une autre équipe quand l’occasion se présente », lâche le dirigeant italien à Auto Motor und Sport. Carlos Sainz s'est finalement engagé chez Williams. Mais cela n'empêche pas Flavio Briatore d'avoir des ambitions pour Alpine pour la saison prochaine.

«Cela n’a aucun sens de prendre un pilote comme Carlos pour un ou deux ans»

« Alpine doit toujours être dans le top six l’année prochaine. Peut-être un podium de temps en temps. Nous devons améliorer notre voiture pour y parvenir. Cela devrait être possible. Sur le plan aérodynamique, nous avons beaucoup plus de marge de manœuvre que Ferrari ou McLaren. Nous avons fait un grand pas en avant dans notre développement et nous nous sommes améliorés pour atteindre le même niveau que Haas et RB F1. Mais c’était déjà une étape pour 2025. Cela n’aurait pas valu l’effort pour quelques courses en 2024. Nous avions en fait déjà fait une croix sur cette année-là. C’est pourquoi j’ai dit aux ingénieurs : nous n’apporterons des évolutions que si ça nous aide l’année prochaine. En 2026, nous voulons être sur le podium dans 50 % de toutes les courses. Ensuite, vous gagnez automatiquement une ou deux courses. En 2027, nous devons être en mesure de nous battre pour le titre », ajoute Flavio Briatore.