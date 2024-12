F1 : «Impressionné» par un pilote, Red Bull va enfin annoncer le coéquipier de Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dernier enjeu majeur de l'année 2024 en Formule 1 : qui sera le coéquipier de Max Verstappen ? Pour le moment, Sergio Pérez est officiellement sous contrat avec Red Bull, mais rien ne garantit qu'il sera conservé pour la saison prochaine. D'autant plus que Yuki Tsunoda a visiblement fait forte impression lors des essais d'après saison à Abu Dhabi.

Alors que l'avenir de Sergio Pérez s'écrit clairement en pointillés chez Red Bull, Liam Lawson semblait être le favori pour remplacer le Mexicain la saison prochaine aux côtés de Max Verstappen. Et pourtant, l'écurie autrichienne a choisi Isack Hadjar et surtout Yuki Tsunoda pour ses tests de fin de saison à Abu Dhabi. Le pilote japonais, qui est monté en puissance chez Racing Bulls ces dernières années, a d'ailleurs impressionné les ingénieurs Red Bull lors de ces essais à en croire le principal intéressé lui-même.

Un grand talent arrive à Paris ! Luis Enrique transforme Vitinha en pilier du milieu. Qui sera le prochain ? ⚽️

➡️ https://t.co/EYShD3jzLx pic.twitter.com/URkD1HL9xn — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 15, 2024

Tsunoda s'imagine chez Red Bull

« J'ai beaucoup entendu dire à quel point ils étaient impressionnés, en particulier par mes commentaires. Ces commentaires provenaient non seulement des ingénieurs présents sur la piste, mais aussi de ceux qui assistaient à distance depuis les bureaux de Red Bull à Milton Keynes. Ils m'ont dit à quel point ils étaient impressionnés par mes commentaires. Ce domaine était un objectif clé pour moi », lâche le pilote japonais dans des propos accordés à Motorsport, avant de poursuivre.

«J'ai beaucoup entendu dire à quel point ils étaient impressionnés»

« Je pense que Red Bull a déjà compris que ma vitesse n'est pas un problème. Ils se concentrent plutôt sur des choses comme mon feedback, mon comportement au sein de l'équipe et la manière dont je me conduis dans la voiture. Ils ont probablement considéré ces domaines comme les plus grandes inconnues. Donc, tout en gardant cela à l'esprit, j'ai continué à donner mon avis comme je l'ai toujours fait, en essayant de communiquer de la manière la plus complète et la plus détaillée possible », ajoute Yuki Tsunoda.