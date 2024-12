F1 : Calvaire chez Red Bull, Verstappen vide son sac

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 n’a pas été de tout repos pour Red Bull. L’écurie autrichienne a rencontré pas mal de difficultés dans le développement de ses monoplaces. Malgré cela, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive. Le Néerlandais s’est d’ailleurs livré sur le calvaire de son équipe cette année.

S’il a été sacré champion du monde de F1 pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen n’a toutefois pas connu une saison vraiment tranquille. Red Bull a notamment rencontré quelques problèmes dans le développement de ses monoplaces. Résultat, le Néerlandais a connu un gros passage à vide en milieu de saison. Cela ne l’a néanmoins pas empêché de rafler une quatrième couronne. Maintenant que la saison est terminée, Max Verstappen n’a pas hésité à se livrer sur le calvaire de Red Bull.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Je suis fier de tout le monde dans l’équipe»

« Cette saison, on a connu des hauts et des bas. On a vécu un bon début d’année, même si on connaissait nos limites, et on savait ce sur quoi on devait travailler. Nos rivaux ont beaucoup progressé, ça nous a rendu la vie difficile, surtout au championnat constructeurs. On a eu une série difficile en milieu de saison mais même dans les moments difficiles, l’équipe est restée soudée. On n’a pas paniqué, ce qui aurait pu être facile dans cette situation. Mais je suis fier de tout le monde dans l’équipe » a ainsi indiqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«J’espère que l’on pourra avoir du succès plus longtemps»

Le quadruple champion du monde a ensuite annoncé la couleur pour la saison prochaine. « Ce titre est incroyable, mais j’espère que ça ne s’arrêtera pas là, j’espère que l’on pourra avoir du succès plus longtemps. Mais nos rivaux sont proches et tout changera en 2026, peut-être que d’autres équipes se rapprocheront. Pour l’instant, on doit profiter de ce qu’on a réussi cette année, être fiers de ce qu’on a réussi et essayer de recommencer l’an prochain » a lancé Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Red Bull lui permettra de se battre une nouvelle fois pour le titre en 2025, avant le changement de réglementation de 2026.