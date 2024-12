F1 : «Tout changera en 2026», la grande annonce de Verstappen !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Max Verstappen a décroché son quatrième titre mondial de suite au volant de sa Red Bull, devançant Lando Norris (McLaren) et Charles Leclerc (Ferrari) au classement. Le Néerlandais a conscience que la concurrence est grande et garde en tête les nombreux changements qui se préparent en Formule 1…

Et de quatre pour Max Verstappen ! Le Néerlandais de Red Bull a une nouvelle fois pris le dessus sur ses concurrents en cette année 2024, décrochant un nouveau titre de champion du monde, comme c’est le cas depuis 2021. Mais cette année a été plus compliquée pour lui, avec notamment une série de dix courses sans victoire. À l’occasion du gala de la FIA au Rwanda vendredi, Verstappen a dressé un bilan de cette saison.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

« L’équipe est restée soudée »

« Cette saison, on a connu des hauts et des bas. On a vécu un bon début d’année, même si on connaissait nos limites, et on savait ce sur quoi on devait travailler. Nos rivaux ont beaucoup progressé, ça nous a rendu la vie difficile, surtout au championnat constructeurs, a confié la star de Red Bull, rapporté par Nextgen-Auto. On a eu une série difficile en milieu de saison mais même dans les moments difficiles, l’équipe est restée soudée. On n’a pas paniqué, ce qui aurait pu être facile dans cette situation. Mais je suis fier de tout le monde dans l’équipe. »

« Nos rivaux sont proches et tout changera en 2026 »

Fier de ce nouveau sacre, Max Verstappen ne se repose pas sur ses acquis, conscient que de grands changements s’annoncent avec une nouvelle réglementation technique en 2026. « C’est une chose à laquelle vous ne pensez pas quand vous grandissez. Vous voyez tous ces noms, vous vous dites que c’est impressionnant, mais vous espérez qu’un jour vous pourrez monter sur un podium ! Mais parfois vous avez de la chance dans la vie, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous devez en tirer profit et j’ai réussi à le faire, explique Verstappen. Ce titre est incroyable, mais j’espère que ça ne s’arrêtera pas là, j’espère que l’on pourra avoir du succès plus longtemps. Mais nos rivaux sont proches et tout changera en 2026, peut-être que d’autres équipes se rapprocheront. Pour l’instant, on doit profiter de ce qu’on a réussi cette année, être fiers de ce qu’on a réussi et essayer de recommencer l’an prochain. »