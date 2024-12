F1 - Red Bull : Le clan Verstappen annonce un grand «changement»

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, la saison n’a pas été vraiment radieuse d’un point de vue global chez Red Bull. L’écurie autrichienne a notamment vu le titre constructeur lui échapper au profit de McLaren. Les dirigeants ont toutefois mené un grand changement en interne, confirmé par le père du pilote néerlandais.

Après une saison de F1 plus délicate que les précédentes, Max Verstappen a toutefois été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Mais l'année n'a pas été vraiment radieuse d'un point de vue global pour Red Bull. L'écurie autrichienne a fait face à quelques difficultés, notamment dans le développement de ses monoplaces. Résultat, le titre constructeur a échappé à Red Bull au profit de McLaren. L'équipe de Max Verstappen a alors initié un grand changement en interne. Helmut Marko aurait désormais plus de poids au sein de la direction. Et la chose a été confirmée par le père du Néerlandais.

Changement de rôle pour Helmut Marko, «une bonne chose» pour Red Bull ?

« Un grand changement chez Red Bull ? Oui. Le conseiller Helmut Marko semble également avoir plus de poids, ce qui est une bonne chose. L’équipe se ressoude un peu mieux maintenant » a annoncé Jos Verstappen dans un entretien accordé au Telegraaf. Le père de Max Verstappen estime toutefois que Red Bull va toutefois devoir refaire ses preuves la saison prochaine afin de rétablir sa domination au sommet de la F1.

«La pression est là»

« 2025 ? Ce sera sans aucun doute une saison importante. Beaucoup de choses ont changé au sein de l’équipe et certaines personnes occupent désormais de nouveaux postes, mais j’ai le sentiment que l’équipe doit à nouveau faire ses preuves. Elle doit maintenant prouver qu’elle est toujours rapide, car nous y attachons beaucoup d’importance. Max voit les choses de la même manière. La pression est là, comme il se doit. L’équipe doit maintenant prouver qu’elle a gardé les bonnes personnes avec elle et qu’elle peut à nouveau construire une voiture rapide » a ainsi indiqué Jos Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only. Le message est passé.