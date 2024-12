F1 - Verstappen : Grosse annonce de Red Bull pour 2025 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a une nouvelle fois prouvé qu’il demeurait le meilleur pilote de sa génération. En revanche, son hégémonie aura été mise à mal durant cette saison 2024. Icône de Red Bull, Helmut Marko a d’ailleurs affirmé que la saison prochaine risquait d’être très serrée.

Max Verstappen dans la légende. Le pilote néerlandais a obtenu avec la manière un quatrième titre de champion du monde, et a réaffirmé son autorité en Formule 1. Mais désormais, quid de 2025 ? Alors que Red Bull a semblé moins dominateur qu’auparavant avec une troisième place notamment au championnat des constructeurs, Helmut Marko estime que l’année suivante sera très serrée.

Marko sur la saison 2025 : « Ce sera encore plus excitant que cette année »

« Si nos concurrents maintiennent cette forme l’année prochaine et que nous ne nous améliorons pas, ce sera encore plus excitant que cette année. Mais c’est la beauté du sport. On ne recommence pas à zéro car les règlements sont stables. Mais nos faiblesses sont toujours les mêmes. Nous arrivons sur la piste et toutes les simulations et les résultats de la soufflerie ne correspondent pas à la réalité. La voiture se trouve dans une fenêtre de travail beaucoup trop étroite de ce qui fonctionne. Notre équipe technique a donc beaucoup à faire pour la RB21 », a averti le responsable des filiales jeunes de RB, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Je vois un avantage dans le fait qu’avec Max, nous ayons un numéro un clair »

« En tout cas, les différences se réduisent de plus en plus. McLaren est stable avec son duo de pilotes, mais bien sûr, ce sera intéressant avec Ferrari. Nous devons attendre de voir ce qui se passe avec Ferrari. Antonelli dans la Mercedes, ce ne sera pas facile non plus. Mais je vois un avantage dans le fait qu’avec Max, nous ayons un numéro un clair », poursuit Helmut Marko, qui voit une saison 2025 palpitante sur plein d’aspects donc...