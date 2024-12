Formule 1 : Verstappen, Hamilton, Leclerc… Les plus gros salaires en 2024 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une saison 2024 moins impressionnante sur les pistes, Max Verstappen a décroché son quatrième titre mondial. Le Néerlandais domine également le classement des pilotes de F1 les mieux payés d’après les estimations de Forbes, avec 75 millions de dollars de gains, dépassant encore Lewis Hamilton. Charles Leclerc se classe cinquième, tandis que Pierre Gasly complète le top dix.

Moins dominant qu’en 2023, avec notamment une série de dix courses sans succès, Max Verstappen est tout de même parvenu à décrocher un quatrième titre de champion du monde cette année, égalant Alain Prost et Sebastian Vettel grâce à ses 9 victoires et 14 podiums. Lando Norris suit derrière avec 4 victoires et 13 podiums, devançant Charles Leclerc, s’imposant à trois reprises avec lui aussi 13 podiums à son actif. Une fois encore, le Néerlandais domine le classement sur les circuits, mais pas seulement.

Verstappen devance Hamilton et Norris

Comme chaque année, Forbes a publié son estimation des pilotes les mieux payés du paddock (hors revenus publicitaires), et comme en 2022 et 2023, c’est Max Verstappen qui domine le classement avec des revenus estimés à 75 millions de dollars, comprenant un salaire record de 60 millions de dollars et 15 millions de dollars en primes de performance. La star de Red Bull devance une nouvelle fois Lewis Hamilton, qui a empoché en 2024 un salaire de 55 millions de dollars auquel s’ajoutent 2 millions de primes. Lando Norris complète le podium avec 35 millions de dollars de gains. Prolongé au début de l’année, le Britannique a revu ses émoluments à la hausse, avec un salaire avoisinant 12 millions de dollars. Au total, il devance ainsi notamment Fernando Alonso.

Charles Leclerc dans le top 5, Pierre Gasly dixième

L’Espagnol d’Aston Martin dispose pourtant d’un salaire supérieur à celui du pilote McLaren (24 millions de dollars), mais les primes font la différence au classement général des gains. Celles-ci dépendent des points marqués au classement ou des victoires décrochées précise Forbes. Cas de figure similaire pour Charles Leclerc et ses 15 millions de dollars annuels. Avec 12 millions de primes supplémentaires, le Monégasque totalise 27 millions de dollars de revenus en 2024 et se place en cinquième position des pilotes les mieux payés de la grille. George Russell (23 millions dont 15 millions de salaire), Oscar Piastri (22 millions dont 5 millions de salaire), Sergio Pérez (19,5 millions, dont 12 millions de salaire), Carlos Sainz (19 millions de dollars, dont 10 millions de salaire) et Pierre Gasly (12 millions, dont 10 millions de salaire) suivent derrière.