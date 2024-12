F1 : Gros clash avec Verstappen, il répond cash !

Pierrick Levallet

La saison de F1 s’est terminée sous haute tension entre Max Verstappen et George Russell. L’ambiance s’est tendue entre les deux pilotes après le Grand Prix du Qatar. Le Néerlandais et le Britannique ne semblent plus se supporter. George Russell a d’ailleurs révélé avoir été sérieusement menacé par Max Verstappen.

Russell dévoile des menaces de Verstappen

« Je trouve tout cela assez ironique, étant donné que samedi soir, il a dit qu'il allait faire exprès de me percuter et, je cite, me mettre 'ma putain de tête à l'envers et dans le mur'... Alors remettre en question l'intégrité de quelqu'un tout en tenant des propos comme ça la veille, je trouve cela très ironique, et je ne vais pas rester assis là et l'accepter. Vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés par Max » a notamment confié le pilote de Mercedes. Lando Norris a toutefois répondu plutôt clairement à son compatriote.

«Ce sont juste deux pilotes qui veulent gagner»

« Est-ce que Verstappen serait capable d’envoyer quelqu’un volontairement dans le mur ? Non. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons et nous y mettons tout notre cœur, comme beaucoup de membres de notre équipe. Vous vous sentirez parfois déçus, vous vous sentirez parfois trahis, vous aurez l’impression que les gens vont vous écraser. Ce n’est rien de plus que cela, ce sont juste deux pilotes qui veulent gagner, c’est la morale de toute l’histoire » a indiqué le pilote de McLaren. Cela ne devrait toutefois pas apaiser les tensions entre George Russell et Max Verstappen. Les deux pilotes vont être amenés à se clasher à plusieurs reprises la saison prochaine.