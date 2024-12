F1 - «C'est le meilleur» : L'annonce d'Alonso qui va faire parler chez Mercedes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La grille 2025 est quasiment complète, et pour la première fois depuis quelques années, les rookies arrivent en masse dans le paddock. En attendant la possible nomination d'Isack Hadjar chez Racing Bulls, ils sont déjà quatre petits nouveaux à avoir trouvé en baquet en F1 pour la saison prochaine. Et Fernando Alonso désigne déjà le meilleur d'entre eux.

Après une stabilité historique entre les saisons 2023 et 2024, les changements seront nombreux sur la grille 2025. Surtout, la saison prochaine, les écuries feront confiance aux jeunes pilotes qui seront nombreux à faire leurs grands débuts en F1. Déjà quatre rookies sont engagés en 2025 à savoir Kimi Antonelli (Mercedes), qui sera probablement le plus attendu puisqu'il succède à Lewis Hamilton, Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) et Gabriel Bortoleto (Stake F1). Le tout en attendant peut-être un cinquième, à savoir Isack Hadjar, favori pour récupérer un baquet chez Racing Bulls si Yuki Tsunoda ou Liam Lawson remplace Sergio Pérez chez Red Bull.

Alonso annonce déjà le meilleur rookie de 2025

Néanmoins, Fernando Alonso désigne déjà le meilleur de rookie, à savoir Gabriel Bortoleto. « C'est le meilleur. Il a été champion dès sa première saison de F3 ; il a été champion dès sa première saison de F2 », lâche le pilote Aston Martin dans des propos rapportés par Motorsport. Cependant, Fernando Alonso n'est peut-être pas totalement objectif avec Gabriel Bortoleto puisqu'il gère en partie sa carrière par le biais de sa société A14 Management.

«J'espère que les gens n'oublieront pas qu'il est meilleur qu'eux»

« Je sais que l'on parle énormément de la nouvelle génération, qu'il y a beaucoup de rookies l'an prochain, et que tous sont très talentueux, mais le meilleur, c'est Gabriel. Il l'a montré en piste à voitures égales. Naturellement, l'an prochain il n'aurait sans doute pas la même voiture que certains autres rookies, mais j'espère que les gens n'oublieront pas qu'il est meilleur qu'eux. Il l'a été et il le sera », ajoute Fernando Alonso.