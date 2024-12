F1 : Alonso annonce la date de sa retraite ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais âgé de 43 ans, Fernando Alonso ne va pas quitter la Formule 1 tout de suite. En mars dernier, le double champion du monde a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec Aston Martin. Toutefois, s’il n’a pas écarté la possibilité de continuer, cette année pourrait être sa dernière en F1.

Ambitieux, Fernando Alonso espère quitter la Formule 1 avec un troisième titre de champion du monde, ce qui ferait de lui un des pilotes les plus âgés à être sacré. Désormais âgé de 43 ans, l’Espagnol sait malgré tout qu’il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Auprès de la BBC, Fernando Alonso a justement évoqué le moment où il déciderait de dire stop.

« Ma confiance en moi sera toujours là jusqu'au jour où je ne me sentirai plus à l'aise dans la voiture »

« Ma confiance en moi sera toujours là jusqu'au jour où je ne me sentirai plus à l'aise dans la voiture. Si je me sens plus lent que mes coéquipiers, ou plus lent que ce que je pense être possible avec la voiture, si cette date arrive, je lèverai probablement la main et j'arrêterai de courir, parce que je ne prendrai plus de plaisir », a déclaré Fernando Alonso.

2026 dernière année d’Alonso en F1 ?

Pour le moment, le double champion du monde considère 2026 comme sa dernière saison en Formule 1, année au cours de laquelle son contrat avec Aston Martin prend fin. Mais si sa voiture est performante et qu’il s’en sent capable, Fernando Alonso pourrait prolonger le plaisir un peu plus longtemps : « Si 2026 se déroule bien, que nous passons un bon moment et qu'il y a une possibilité de courir une année de plus, je serai ouvert [à cette éventualité], c'est certain. Je ne fermerai pas la porte à l'avance. Mais je ne commencerai pas à penser cela et je prendrai chaque course comme si c'était ma dernière et j'en apprécierai chaque seconde. »