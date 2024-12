Mercato : Un club confirme un transfert au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’avenir de Randal Kolo Muani devrait s’écrire loin du PSG, cela devrait également être le cas de Milan Skriniar, tous les deux écartés dimanche dernier contre l’OL. Comme indiqué par Le 10 Sport, Naples est récemment venu aux renseignements concernant le défenseur âgé de 29 ans, mais ce dernier aurait également proposé en Turquie, à Galatasaray.

Écartés dimanche dernier pour la réception de l’OL (3-1), il y a de fortes chances que Randal Kolo Muani (26 ans) et Milan Skriniar (29 ans) ne disputent pas la deuxième partie de la saison sous les couleurs du PSG. Deux joueurs qui ne semblent plus entrer dans les plans du club de la capitale, qui espère s’en séparer cet hiver.

Naples relance la piste Skriniar

En ce qui concerne Milan Skriniar, Naples a récemment manifesté son intérêt auprès du PSG, comme indiqué par Le 10 Sport. Annoncé surtout vers un retour en Serie A, l’international slovaque (77 sélections) pourrait avoir une autre porte de sortie, du côté de la Turquie.

Galatasaray assure que Skriniar lui a été proposé

En effet, d’après les informations de AS, Galatasaray aimerait recruter deux joueurs cet hiver, un attaquant et un défenseur central. En ce sens, la direction du club turc aurait confirmé au quotidien espagnol que deux joueurs lui auraient été proposés : Paulo Dybala (31 ans, AS Rome), ainsi que Milan Skriniar.