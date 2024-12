Mercato : Thierry Henry lâche une grande annonce sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté la médaille d'argent cet été aux Jeux Olympiques avec la France, Thierry Henry quittait, à la surprise générale, ses fonctions de sélectionneur des Espoirs. Quid maintenant de son avenir sur un banc de touche ? La question lui a été posée en Angleterre et le champion du monde 98 s'est exprimé sur la possibilité de reprendre les commandes d'un club.

Si Thierry Henry a réalisé un bon travail avec l'équipe de France Espoirs et lors des Jeux Olympiques, ça a été plus difficile pour lui quand il a fallu diriger un club. Que ce soit à l'AS Monaco ou l'Impact Montréal, son bilan est loin d'être impressionnant. Certaines questions sont alors apparues sur les facultés de Thierry Henry de savoir gérer ou non une équipe au quotidien et d'entraîner un club. Serait-il meilleur en tant que sélectionneur ? Sur le plateau de Sky Sports, le principal intéressé ne ferme aucune porte.

Mercato : Henry a vendu la mèche pour le retour de Zidane https://t.co/JS2PoB5cxR pic.twitter.com/kBhNYWXPxN — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Quelque chose qui soit juste »

Consultant aujourd'hui notamment sur CBS, Thierry Henry est donc toujours à la recherche d'une nouvelle équipe à diriger. Pourrait-il reprendre un club ? Le champion du monde 98 n'écarte rien, expliquant alors : « Je n’ai aucun problème à me tester au niveau d'un club. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit juste. Je vais devoir évaluer la situation et voir ce que ça va être et où ça va être parce qu’il faut comprendre quelque chose. Vous savez à quel point c’est dur pour un entraîneur, les gens ne prennent pas ça en considération, à quel point c’est dur pour votre famille, à quel point c’est dur de déplacer vos enfants quelque part et puis vous vous faites virer. Ensuite, vous rentrez chez vous. Les gens ne se soucient pas de ce qui vous arrive à vous et à votre famille parce que ce n’est pas souvent que les gens se soucient de l’entraîneur ».

« Je suis ouvert à tout »

« Mais non, je suis ouvert à tout, n’importe quoi et tout, mais il faudra que ce soit quelque chose qui ait du sens pour moi et ma famille et c’est très important », a ensuite conclu Thierry Henry. A voir maintenant quel sera son prochain challenge en tant qu'entraîneur...