Thierry Henry claque la porte, la raison enfin dévoilée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le banc des Espoirs, Thierry Henry a réalisé du très bon travail. Cela s’est notamment traduit par une médaille d’argent lors des derniers Jeux Olympiques. Malgré ce résultat, le champion du monde 98 a par la suite claqué la porte et quitté son poste. Un départ qui en a surpris plus d’un, d’autant qu’aucune réelle raison n’avait été évoquée. Voilà qu’en en saurait plus sur le choix de Thierry Henry.

Le 19 août dernier, après avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques, Thierry Henry annonçait son départ de l’équipe de France Espoirs. Il avait alors confié : « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique ».

Pourquoi Thierry Henry est-il parti ?

Dans le communiqué de la FFF pour annoncer le départ de Thierry Henry, il était expliqué que le désormais ex-entraîneur des Espoirs avait pris cette décision « pour des raisons qui lui sont personnelles ». Aucune autre explication n’avait alors été apportée et bien évidemment, ce départ surprise de Thierry Henry avait éveillé certaines interrogations. Pourquoi a-t-il claqué la porte ? Ce mardi, pour RMC, Jean-Michel Larqué a confié : « Je tiens de certains proches de l’équipe olympique que Thierry Henry, s’il est parti aussi c’est parce qu’il a quand même l’habitude des grands rendez-vous ».

« Il a du mal à être dans l’anonymat des matchs de l’équipe de France Espoirs »

« Il a eu une carrière exceptionnelle. Il fait partie des stars. Il a du mal à être dans l’anonymat des matchs de l’équipe de France Espoirs. Ça, il ne l’accepte pas. Je pense que Thierry Henry a envie d’entraîner, il connait le football, mais il est peut-être un peu trop exigeant. Peut-être il faudrait qu’il revoit ses exigences à la baisse », a-t-il développé à propos de Thierry Henry.