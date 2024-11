Equipe de France : Mbappé a déjà tranché pour 2025 !

Amadou Diawara

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France, Kylian Mbappé a vu son brassard de capitaine être porté par Aurélien Tchouameni, N'Golo Kanté et Ibrahima Konaté. Alors que la star du Real Madrid devrait retrouver les Bleus en mars 2025, Didier Deschamps a prévu de discuter du capitanat avec elle. Et Kylian Mbappé ne devrait pas renoncer à cette responsabilité.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé a préféré snober l'équipe de France au mois d'octobre, et ce, pour parfaire sa remise en forme. Pour la trêve internationale de novembre, c'est Didier Deschamps qui a décidé de faire sans son capitaine et numéro 10. En l'absence de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, N'Golo Kanté et Ibrahima Konaté ont porté le brassard tour à tour. Mais qui sera le capitaine des Bleus lors du prochain rassemblement en mars ?

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Deschamps ne va pas retirer le brassard à Mbappé

Pour la première trêve internationale de l'année 2025, Kylian Mbappé devrait faire son retour en équipe de France. A en croire les indiscrétions de L'Equipe, confirmées par RMC Sport, Didier Deschamps aurait prévu de discuter du capitanat avec Kylian Mbappé avant le prochain rassemblement des Bleus. Toutefois, d'après RMC Sport, il serait très étonnant de voir le numéro 10 tricolore renoncer à son statut. Kylian Mbappé ayant toujours affirmé son grand attachement pour l'équipe de France.

«Il serait étonnant de voir Mbappé refuser cette charge»

« Le sélectionneur aura plusieurs discussions avec Mbappé avant le prochain rassemblement. Il sera question du retour du numéro 10 des Bleus, et les deux hommes évoqueront le capitanat. Difficile d’imaginer Deschamps retirer le brassard. Dans le cas où c’est Mbappé qui fait le choix, il serait étonnant de le voir refuser cette charge, lui qui est très attaché aux Bleus », a déclaré Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi.