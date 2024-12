Mercato record à l’ASSE, un flop est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, les supporters de l'ASSE pouvaient légitimement espérer un recrutement ambitieux. Si en terme quantitatif, le club n'a pas déçu avec neuf arrivées, la qualité n'est pas au rendez-vous. Comme le souligne le journaliste Bernard Lions, le groupe constitué par la direction n'est pas taillé pour la Ligue 1.

Le couperet est tombé. Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. Le technicien de 60 ans n’a pas résisté à la défaite de son équipe face à Toulouse vendredi (2-1). Laurent Huard assurera l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un nouveau coach qui pourrait être Eirik Horneland. Mais pour Bernard Lions, grand reporter à L’Equipe, le problème est ailleurs.

L'ASSE poursuit sa chute

Pour le journaliste, le véritable souci réside dans la confection du groupe cet été. Malgré neuf recrues et un recrutement record à 22M€, l’ASSE n’est pas au niveau. « Ce qui m’a surpris l’été dernier, c’est qu’ils avaient trois mois pour bâtir une équipe taillée pour la L1, et ils ne l’ont pas fait malgré un Mercato record. J’ai l’impression qu’ils ont cru que la L1, c’était le championnat belge ou autrichien. Mais c’est un championnat qui demande beaucoup plus de puissance athlétique. Dès qu’on affronte une équipe qui a de l’impact, on ne peut pas rivaliser. On l’a vu à Nice, contre Lens, contre l’OM » a-t-il lâché à But Football Club.

» A part Le Havre, je ne vois pas une autre équipe plus faible »

Le mercato d’hiver tombe donc à pic pour l’ASSE, actuellement barragiste. « Le Mercato d’hiver est un Mercato de réajustements, mais il est évident qu’il faudra des renforts. Il faudra mettre trois équipes derrière, et à part Le Havre, je ne vois pas une autre équipe plus faible que l’ASSE aujourd’hui. Montpellier est dernier mais je trouve qu’il il y a plus de talents, notamment avec un joueur comme Savanier. J’espère que les nouveaux dirigeants feront ce qu’il faut » a-t-il lâché.