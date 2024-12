Mercato : L’ASSE cherche un entraîneur, voilà le favori ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE n'a pas attendu la trêve hivernale pour se séparer d'Olivier Dall'Oglio. Le technicien n'a pas résisté à la défaite de son équipe sur la pelouse de Toulouse. Désormais, la direction s'active pour le remplacer et la piste Wilfried Nancy n'a pas été enterrée, bien au contraire. Une nouvelle offensive serait programmée dans ce dossier.

Un an et deux jours. C’est le temps qu'Olivier Dall'oglio a passé sur le banc de l’ASSE. Après une ultime défaite face à Toulouse ce vendredi, le technicien a été remercié par sa direction et remplacé par Laurent Huard, qui assurera l’intérim. Mais l’objectif pour le club stéphanois est de rapidement combler ce départ.

Nancy l'heureux élu, mais...

Selon les informations de But Football Club, l’ASSE a un nom en tête pour prendre la place de Dall’Oglio. Révélé en MLS, Wilfried Nancy (Columbus Crews) cocherait toutes les cases. Mais l’affaire est mal engagé puisque le coach franco-canadien a déjà refusé cette proposition il y a quelques semaines. Nancy aurait des touches en Premier League, une destination considérée comme un peu moins risquée.

Un plan B et C évoqué ?

Parallèlement à ce dossier, l’ASSE travaille sur les pistes menant à Zoumana Camara et Habib Beye. Le premier cité part avec un avantage puisqu’il a prouvé avec les U19 du PSG qu’il pouvait gérer un groupe relativement jeune. Mais son manque d’expérience au plus haut niveau pourrait être un frein à son arrivée.