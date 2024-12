Mercato - ASSE : Voilà les trois options pour remplacer Dall’Oglio ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défaite sur la pelouse de Toulouse (2-1) a été celle de trop pour Olivier Dall'Oglio. Ce samedi, le technicien de 60 ans a été mis à pied par sa direction. Laurent Huard assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau coach. Dans les médias, trois noms ont commencé à apparaître. Les voici !

Olivier Dall’Oglio n’a pas terminé l’année. Après plus d’un an de bons et loyaux services, le technicien de 60 ans a été remercié. La défaite enregistrée sur la pelouse de Toulouse a été celle de trop pour les dirigeants de l’ASSE, qui ont acté son départ ce samedi soir. Directeur du centre de formation, Laurent Huard assurera l’intérim et devrait diriger son équipe face à l’OM en Coupe de France dimanche prochain.

Ekwah, référence au milieu ? 🟢 Découvrez pourquoi son avenir à l'ASSE pourrait bien prendre un tournant inattendu !

➡️ https://t.co/3slEo1AZPr pic.twitter.com/gc7lfHZfQN — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Un favori se dégage ?

Mais l’ancien joueur devrait vite retrouver son poste car l’ASSE s’active pour trouver un nouveau coach. Comme indiqué par En Vert et Contre Tous, la piste Wlifried Nancy (Columbus Crews) coche toutes les cases, mais sa situation contractuelle (lié à son club jusqu’en juin 2026) représente un obstacle important à sa venue.

Un entraîneur se serait proposé

Alors l’ASSE se penche sur d’autres profils, notamment sur celui de Zoumana Camara. Ancien entraîneur des U19 du PSG, il pourrait enfin lancer sa carrière en Ligue 1. Enfin, le média évoque le nom d’Habib Beye, qui aurait proposé ses services au club stéphanois, après avoir fait de même avec l’OM. Kilmer Sports Ventures regarderait aussi du côté de l’étranger, afin d’ouvrir le champ des possibles.