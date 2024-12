OM : Il demande à quitter Marseille, les raisons sont dévoilées

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Afin de préparer au mieux le déplacement sur la pelouse de l’ASSE le week-end prochain en Coupe de France, le dernier match de l’année 2024, l’OM va effectuer un stage à Copenhague. Une initiative dont Leonardo Balerdi est à l’origine et qui a pour but de renforcer un peu plus la cohésion du groupe.

Il y a trois semaines, avant la réception de l’AS Monaco (2-1), l’OM était parti en stage pendant une semaine à Mallemort, à quelques kilomètres de Marseille. Ce que les Olympiens vont de nouveau faire cette semaine avant le déplacement à Saint-Etienne le week-end prochain en 32e de finale de Coupe de France.

L’OM va de nouveau partir en stage

Selon BFM Marseille, l’OM va cette fois-ci se rendre à Copenhague, au Danemark. Et cette fois-ci ce n’est pas Roberto De Zerbi mais Leonardo Balerdi qui a demandé à effectuer ce stage, une demande approuvée par la direction marseillaise.

Continuer à solidifier la cohésion du groupe

Comme indiqué par Foot Mercato, le premier à Mallemort avait été très apprécié par les joueurs de l’OM et ces derniers ont donc souhaité renouveler l’expérience. L’objectif étant de continuer à renforcer un peu plus la cohésion du vestiaire et terminer l’année 2024 de la meilleure des manières, par une victoire sur la pelouse l’ASSE. Ce stage sera en revanche plus court que le précédent puisqu'il ne devrait durer que deux jours.