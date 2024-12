Mercato : Le PSG a négocié un transfert avec la mère de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot de l'OL, Rayan Cherki a été très proche d'une arrivée au PSG. Cet été, Luis Campos avait négocié une arrivée dans la capitale avec Fayza Lamari, qui gère les intérêts du jeune lyonnais depuis plusieurs mois. Finalement, ce transfert n'a jamais vu le jour en raison de la volte-face du joueur.

Le phénomène Rayan Cherki traverse les frontières. Encore une fois étincelant durant la rencontre de Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort, le joueur de l’OL fait parler de lui en Espagne. Le quotidien As lui a consacré un article et a lâché quelques révélations sur son été agité.

Campos a discuté avec la mère de Mbappé

Comme indiqué déjà par plusieurs médias français, Cherki s’était rapproché du PSG lors du dernier mercato estival. Chargé du recrutement parisien, Luis Campos avait négocié directement avec Fayza Lamari. La mère de Kylian Mbappé, qui gère les intentions de Cherki, était en première ligne dans ce dossier, malgré une relation conflictuelle avec Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG s'est effacé

Un accord aurait été trouvé dans ce dossier, avant que Cherki n’abandonne les discussions en espérant une proposition du Borussia Dortmund. Cette offre n’est jamais arrivée et le jeune lyonnais est resté à l’OL. Selon As, la piste PSG n’est, aujourd’hui, plus d’actualité. D’autant que John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne peuvent plus s’encadrer.