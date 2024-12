PSG : Cherki «regardé» par une autre équipe prestigieuse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Rayan Cherki a d'ailleurs laissé planer un gros doute quant à son avenir avec l'OL jeudi soir. De son côté, Pierre Sage évoque également le futur international de son jeune protégé, et l'entraîneur de l'OL assure que Cherki est observé de très près de la part de Didier Deschamps et de son staff pour l'équipe de France.

Intertitre 1

Du haut de ses 21 ans, Rayan Cherki pourrait bien être la future surprise de Didier Deschamps en équipe de France ! L'attaquant de l'OL affiche un très bon état de forme depuis plusieurs semaines, et sa première convocation avec les Bleus pourrait se faire lors du prochain rassemblement du mois de mars. En attendant, alors qu'il intéresserait notamment le PSG et le Borussia Dortmund, Cherki fait couler beaucoup d'encre au sujet de son avenir à l'OL.

Le feuilleton continue ! Luis Enrique au PSG : des avancées, mais l'officialisation reste en suspens. 🔍 https://t.co/IKDiqevdKL — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 13, 2024

Cherki très évasif sur son avenir

Jeudi soir, après avoir été buteur et passeur décisif contre l'Eintracht Francfort en Europa League, Rayan Cherki a jeté un froid sur son futur avec les Gones où son contrat court jusqu'en 2026 : « Pour l’instant, il reste encore deux matches et on verra à la fin de la saison si je suis encore là », s'est contenté de répondre Cherki. Une annonce troublante qui pourrait bien faire les affaires du PSG en vue du mercato hivernal. Mais le club parisien n'est pas le seul en France à avoir des vues sur Cherki...

Cherki «regardé» pour l'équipe de France ?

Pierre Sage, interrogé en conférence de presse d'après-match, a évoqué la possibilité pour Cherki d'être convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France : « Je pense qu’aujourd’hui, il est regardé, il est considéré. Son expérience aux JO n’avait pas été très positive, mais aujourd’hui, il a d’autres arguments. Mais si toutefois il est appelé, il le méritera », assure l'entraîneur de l'OL. Affaire à suivre...