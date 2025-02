C'est confirmé, le PSG annonce son grand attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé avait laissé un vide qu'il semblait difficile à combler, mais Ousmane Dembélé l'a fait. En effet, le numéro 10 du PSG, reconverti avant-centre, flambe depuis quelques matches comme en témoigne son nouveau doublé contre Brest mardi soir. Et Luis Enrique assure qu'il veut continuer avec cette formule gagnante.

Depuis le début de l'année, le PSG semble avoir trouvé son nouveau numéro 9. Et c'est une surprise. Ousmane Dembélé brille en effet et enchaîne les buts dans ce rôle comme en témoigne son nouveau doublé mardi soir contre Brest (3-0). Luis Enrique semble donc avoir trouvé la bonne formule, et il compte bien poursuivre ainsi à l'avenir.

Ousmane Dembélé dépasse Kylian Mbappé au PSG ! Découvrez ses performances hallucinantes qui font trembler la Ligue 1 ⚽

➡️ https://t.co/oJ8SfPwIxa pic.twitter.com/AvldiUpxjA — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 9, 2025

Luis Enrique encense Dembélé

« Il faudrait lui demander ce qu’il a mangé à Noël. Je jouais à la Play quand j’étais petit et il est le genre de joueur sur qui on met la flèche (sic). Il était bon en 2024, il est encore meilleur en 2025. Il a un niveau excellent, c’est parfait pour nous. Je souhaite que cela continue et que l’on continue à s’aider en attaque et en défense », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'évoquer plus globalement la montée en puissance de son équipe depuis la victoire contre Manchester City.

«Je souhaite que cela continue»

« Les chiffres sont là. Ils parlent d’eux-mêmes. Il y a une régularité et l’équipe est meilleure. Je le dis depuis le début de saison. Brest a été mieux que nous à certains moments. Notre équipe est faite pour attaquer. On est dans une très bonne série actuellement. Le match contre City (4-2, le 22 janvier) nous a libérés. C’était une libération pour les joueurs. C’est très important pour une équipe jeune d’avoir cette confiance. Nous sommes dans un niveau de confiance très élevé », ajoute Luis Enrique. Le PSG tient donc son grand attaquant.