Mercato - PSG : Un clash éclate !

Le PSG marche sur l’eau en ce moment ! Le club de la capitale, qui s’est largement imposé contre Brest ce mardi en Ligue des champions (0-3), vit dans un grand calme. Mais par le passé, tout n’était pas aussi rose au sein de la direction parisienne. Le mercato aurait notamment été le sujet de certaines discordes.

Tout sourit au PSG en ce moment. Le club de la capitale s’est donné une sérieuse option sur la qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions en battant Brest ce mardi (0-3). Les hommes de Luis Enrique semblent intouchables tant ils dominent leur sujet, symbole que tout va pour le mieux chez les Rouge-et-Bleu.

Le mercato sujet à quelques tensions au PSG ?

Mais par le passé, tout n’a pas toujours été tout rose au PSG, au contraire. Comme le rapporte Le Parisien, le mercato aurait notamment provoqué certaines discordes entre les dirigeants parisiens. Un clash aurait même éclaté en interne. Mais visiblement, tout a fini par rentrer dans l’ordre. Dans les hautes sphères du PSG, le calme régnerait.

Al-Khelaïfi veut garder l'harmonie au PSG

Il faut dire que depuis un certain temps maintenant, Nasser Al-Khelaïfi - accompagné par Luis Enrique et Luis Campos - fait tout son possible pour maintenir cette harmonie dans son club. Et pour le moment, tout a l’air de se dérouler pour le mieux au PSG. À voir maintenant si rien ne viendra chambouler cette paix dans la capitale.