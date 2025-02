Divorce au PSG, il règle ses comptes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par la direction du PSG où il n’entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est en train de cartonner en prêt du côté de la Juventus Turin. Et pour la première fois depuis son départ en janvier, l’attaquant français s’est confié sur les circonstances de son divorce avec le PSG mardi soir.

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, l’histoire semble bel et bien terminée ! Même s’il n’a été que prêté sans option d’achat à la Juventus Turin cet hiver, l’international français pourrait bien être définitivement transféré en Italie l’été prochain puisque la presse transalpine fait déjà état d’une offre avoisinant les 50M€ pour boucler l’opération. En attendant, Kolo Muani se relance parfaitement à la Juve avec 5 buts inscrits en 3 matchs de Serie A, et il a évoqué pour la première fois son départ du PSG mardi soir sur Canal +.

« Dans une mauvaise direction »

« Ça fait partie de la carrière du footballeur, il faut toujours se battre, progresser, aller vers l’avant. Pour moi, c’est continuer de travailler, donner le meilleur de moi. Je suis particulièrement content de la victoire ce soir. Il fallait que j’ai du temps de jeu, j’en ai besoin, je suis une personne qui aime être sur le terrain, comme tout footballeur. Peut-être que c’était dans une mauvaise direction, là, je me sens mieux », indique Kolo Muani sur son divorce avec le PSG ces derniers mois.

« Je suis content »

« On peut dire que c’est de la confiance, mais c’est aussi de mon côté. Travailler, ne rien lâcher. Je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content », poursuit l’ancien attaquant du PSG, qui revit donc maintenant qu'il obtient de nouveau un temps de jeu régulier à la Juventus. Le message est passé…