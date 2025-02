L’attaquant qui fait rêver le PSG !

Thomas Bourseau

Et un doublé de plus, le deuxième d’affilée pour Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG parvient toujours à marquer depuis le début de l’année civile et devient un vrai calvaire pour les défenses adverses dans sa nouvelle position d’attaquant axial. Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a révélé que lui, ses coéquipiers ainsi que l’entraîneur Luis Enrique seraient tous admiratifs de l’international français.

Au Paris Saint-Germain, il n’y a plus Kylian Mbappé et ses 44 buts inscrits seulement sur l’exercice 2023/2024. Le club de la capitale a témoigné du départ du meilleur buteur de son histoire pour le Real Madrid à la dernière intersaison, mais a vu éclore un buteur que plus personne n’attendait vraiment au vu de son réalisme fluctuant ces dernières saisons au PSG et au FC Barcelone : Ousmane Dembélé.

«C’est magnifique quand on voit Ousmane comme ça»

Toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé a fait trembler les filets des adversaires du PSG à 23 reprises cette saison. Rien que ça. Sur le début de l’année 2025, le champion du monde tricolore a marqué 15 fois et notamment grâce à son repositionnement opéré par Luis Enrique à la pointe de l’attaque. Capitaine de Dembélé et du vestiaire du Paris Saint-Germain, Marquinhos s’est confié sur la très bonne dynamique du numéro 10 parisien.

« C’est génial. On était tous conscients de ses qualités. Il a su continuer à faire ce qu’il faut en étant plus tueur. C’est magnifique quand on voit Ousmane comme ça. Il débloque le match et nous offre le résultat ».

«Le coach est un admirateur d’Ousmane et nous aussi»

Le Paris Saint-Germain, que ce soit le coach Luis Enrique ou son groupe de joueurs, voue une admiration à Ousmane Dembélé. « Il a trouvé une position qui lui permet de mettre en lumière ses qualités. Le coach est un admirateur d’Ousmane et nous aussi. C’est une question de confiance et quand elle est là il ne faut pas la laisser partir ». a confié Marquinhos dans des propos relayés par Le Parisien.