F1 - Esteban Ocon : Son retour qu’Alpine n’a pas vu venir !

Thomas Bourseau

Pour le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1 au Grand Prix d’Australie le 16 mars prochain, Esteban Ocon ne représentera pas les couleurs d’Alpine puisqu’il signé en faveur d’Haas. Mais avant de quitter l’écurie française pour la monoplace américaine, Ocon a effectué une dernière virée au volant d’une Alpine dans le cadre d’une production pour Netflix. Explications.

Esteban Ocon (28 ans) a tourné une page importante de sa vie de pilote de Formule 1. En effet, après avoir enchaîné les écuries à Manor, Force India et Racing Point, le pilote français avait enfin trouvé de la stabilité en rejoignant Renault en 2020. Rebaptisée Alpine un an plus tard, l’écurie tricolore a été la maison d’Ocon pendant cinq saisons de F1. Toutefois, leurs chemins se sont séparés en fin d’année 2024. Jack Doohan a hérité du baquet d’Esteban Ocon chez Alpine qui s’en est pour sa part allé chez Haas.

C’est terminé entre Alpine et Ocon, il justifie son choix !

En juillet dernier, en plein lancement des Jeux Olympiques de Paris, Esteban Ocon ne dissimulait pas sa joie quant à son choix de rejoindre l’écurie américaine à la fin de la saison 2024 avec Alpine. Pour L’Équipe, le Français soulignait d’ailleurs la présence d’Ayao Komatsu comme étant l’un des éléments déterminants dans sa prise de décision.

« Je suis très heureux de mon choix et de pouvoir continuer avec ce joli projet. Qu’est ce qui m’a décidé ? Plein de choses. Depuis qu’Ayao (Komatsu, nouveau team principal) a repris le projet, j’étais intéressé. C’est quelqu’un qui vient du terrain et c’est quelqu’un avec qui j’ai travaillé quand je suis arrivé en Formule 1 (lorsqu’il faisait partie de la structure jeune pilotes de Lotus) et qui m’a marqué tout simplement dès le début ».

Ocon au volant d’une Alpine pour Netflix

Avant de faire ses premiers pas chez Haas le 16 mars prochain au Grand Prix d’Australie, les fans d’Esteban Ocon vont le voir rouler une dernière fois dans une Alpine à compter de ce 12 février. En effet, ce mercredi sort sur la plateforme Netflix le film : Lune de Miel avec ma mère. Ocon a hérité d’une apparition dans ce long-métrage où on peut le voir conduire une A110S, modèle d’Alpine datant de 2022. Un dernier tour au volant de la marque français avant de passer chez les Américains d’Haas.